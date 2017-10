Weißenfels/Dresden/Erfurt - Mit einem Konzert in Dresden beginnt an diesem Freitag das diesjährige Heinrich-Schütz-Musikfest. Das Festival wird in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt ausgerichtet. Bis zum 15. Oktober stehen unter dem Motto «Aus Liebe zur Wahrheit» insgesamt 37 Veranstaltungen auf dem Festspielprogramm.

Das Zentrum des Musikfestes ist Weißenfels in Sachsen-Anhalt. In der Weißenfelser Marienkirche findet am 8. Oktober ein Konzert der Gambistin Hille Perl statt. Einen Tag vorher beginnt dort das traditionelle Wandelkonzert: ein Stadtrundgang, bei dem an unterschiedlichen Orten in der Stadt verschiedene Chöre singen. Weitere Spielorte sind Zeitz in Sachsen-Anhalt sowie Bad Köstritz und Gera in Thüringen. Der Namensgeber des Festes komponierte Barockmusik im 17. Jahrhundert.

