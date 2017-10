11.10.17 -

Halle - Gut eine Woche lang bringt das Impuls-Festival für Neue Musik in Sachsen-Anhalt und Berlin Konzerte auf verschiedene Bühnen. Den Auftakt bildet am Mittwoch das Musiktheater «Spiel im Sand» in der Oper Halle. Unter der Regie von Astrid Vehstedt werden politische Themen wie Terror in Krisengebieten und die Franco-Diktatur in Spanien angesprochen.