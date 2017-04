Anlass für die neue Reihe ist das 30-jährige Bestehen des Jazzclub Regensburg Mitte November. Ab Herbst will die Interessensgemeinschaft regelmäßig Events mit nationalen und internationalen Genre-Größen ausrichten. «Regensburg ist eine Jazz-Stadt. Mit dieser Konzertreihe wollen wir den Stellenwert der Stilrichtung weiter untermauern», sagte der Vorsitzende des Jazzclubs Regensburg, Winfried Freisleben.

Wie hoch Jazz in Bayern im Kurs steht, zeigt sich auch in weiteren jungen Festivals: In Murnau findet vom 23. bis 25. Juni das 2. Landesjazzfestival statt, und in Ebersberg und Grafing steigt von Mitte bis Ende Oktober zum zweiten Mal das hochkarätig besetzte Jazzfestival EBE-JAZZ.