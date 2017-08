Berlin - Wolfgang Haffner muss gar nicht immer allzu viel Spektakuläres tun an seinem Schlagzeug, um Magie zu erzeugen. Und er gönnt seinen Mitspielern gern großzügig das Rampenlicht. Auch diese vornehm bescheidene Haltung macht «Kind Of Spain» zu einem der schönsten Jazz-Alben des Jahres.

Dieser Jazz-Schlagzeuger begreift sein Handwerk nicht als solistischen Leistungssport und selbst auf eigenen Alben nicht als Jahrmarkt der Eitelkeiten. Das war schon vor zwei Jahren mit «Kind Of Cool» so, Wolfgang Haffners fabelhaft geschmackssicherer Hommage an Miles Davis und die Cool-Jazz-Ära der 50er/60er Jahre. Dafür erhielt der heute 51-Jährige eine Goldene Schallplatte - für sein Nischen-Genre eine seltene Ehre in Deutschland.

Nun wendet sich Haffner für sein bewährtes deutsches Label ACT der Verbindung von Jazz, Flamenco und spanischer Klassik zu. Mit einer erlesenen All-Star-Band - Jan Lundgren (Piano), Sebastian Studnitzky (Trompete), Daniel Stelter (Gitarre), Christopher Dell (Vibrafon), Lars Danielsson (Bass) - generiert der weltweit anerkannte Schlagzeuger einen warmen, harmonischen Sound, der zum Glück nie in Kitsch- oder Fahrstuhlmusik-Verdacht gerät.

Den sechs Originalen von Haffner und Kollegen im «spanischen Stil» sind auf «Kind Of Spain» sieben Fremdkompositionen gegenüber gestellt. Dazu gehören Klassiker wie «Children Of Sanchez» von Chuck Mangione, «Spain» von Chick Corea und das prachtvolle «Concierto de Aranjuez» von Joaquin Rodrigo - allesamt in virtuosen, respektvollen, gleichwohl eigenständigen Versionen.

Melancholische, von Klavier und Standbass dominierte Melodien wie «Recuerdos de la Alhambra» und temperamentvolle Ausbrüche mit Gitarre und Trompete fließen zu einer mediterran flirrenden Jazz-Folklore-Mixtur zusammen. Stets bleibt der Schlagzeuger und Bandleader zurückhaltend und höchst präsent zugleich. «Platz in der Musik ist für mich essenziell», so der gebürtige Oberfranke. Ein Crossover-Projekt wie «Kind Of Spain» hätte furchtbar schief gehen können - unter Haffners Händen wird daraus ein Glücksfall.

Wolfgang Haffner

Kind Of Spain - CD

VÖ. Deutschland: 25.08.2017