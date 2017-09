Weimar - Das Klarinettenquartett der Kreismusikschule «Louis Spohr» aus Gotha, das Akkordeon-Duo des Konservatoriums «Georg Friedrich Händel» aus Halle an der Saale und das Streichertrio des Landesgymnasiums für Musik «Carl Maria von Weber» in Dresden sind die Preisträger des diesjährigen Jugendmusikpreises der Holger Koppe-Stiftung.

Die mit 5000 Euro dotierten Auszeichnungen wurden am Sonntag in Weimar übergeben, wie der Landesmusikrat Thüringen am Montag mitteilte. Für die Auszeichnung vorgeschlagen worden waren die 12 bis 18 Jahre alten Musiker von den Landesmusikräten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. «Gemeinsames Musizieren trägt nach meiner Überzeugung zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei, zu Toleranz und Vielfältigkeit», erklärte Stifter Holger Kopp sein Engagement.