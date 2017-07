28.07.17 -

Hundisburg (dpa/sa) - Junge Musiker aus ganz Europa treffen sich ab Freitag auf Schloss Hundisburg bei Haldensleben in der Börde. Bei zahlreichen Konzerten können Besucher bis zum Sonntag kommender Woche der Musik lauschen. Höhepunkte sind die beiden Abschlusskonzerte am 4. und 5. August in der Schlossscheune des Barockbaus.