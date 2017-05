04.05.17 -

Halle - Kinderchöre aus Spanien, Georgien, Südkorea, Weißrussland und der Ukraine sind in Sachsen-Anhalt zu Gast. Gemeinsam mit dem gastgebenden Chor der Kindersingakademie Halle gestalten sie das Internationale Kinderchorfestival «Georg Friedrich Händel», das am Donnerstag (19.30 Uhr) in der Saalestadt eröffnet wird. Das erste Konzert wird im Saal der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina ausgetragen.