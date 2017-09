21.09.17 -

Berlin - Zur Unterstützung des von Christoph Schlingensief gegründeten Operndorfs Afrika haben zahlreiche internationale Künstler T-Shirts gestaltet. Sie werden am Freitag (22. September) bei einer Benefiz-Auktion in Berlin versteigert. Beteiligt haben sich rund drei Dutzend Künstler, darunter so bekannte wie Norbert Bisky, Monica Bonvicini, Paul McCarthy, Jonathan Meese, Anselm Reyle, Rosemarie Trockel und Jorinde Voigt.