30.08.17 -

Führungen, Lesungen und Musik verwandeln den ältesten Siedlungspunkt Wernigerodes für einen Tag in eine Kunst- und Kulturmeile. An dem 2001 ins Leben gerufenen „Kulturklint“ beteiligen sich am 15. September sieben Einrichtungen der Harzstadt, hieß es am Mittwoch aus der Stadtverwaltung. Darunter seien unter anderem das Harzmuseum, das Stadtarchiv und die Bibliothek.