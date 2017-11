13.11.17 -

Schwerin - Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) sucht neue Perspektiven für das Kulturland Mecklenburg-Vorpommern. Mit der diesjährigen Landeskulturkonferenz am Montag (10.00 Uhr) in Schwerin will sie gemeinsam mit dem Landeskulturrat einen mehrjährigen Prozess in Gang setzen.