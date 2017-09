Leipzig - Die Stadt Leipzig benennt zu Ehren Kurt Masurs (1927-2015) einen Platz nach dem Dirigenten. Zur Namensgebung der bislang unbenannten Fläche an diesem Freitag werde auch die Witwe Tomoko Masur erwartet, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Der Thomanerchor und das Gewandhausorchester werden die Veranstaltung feierlich umrahmen. Der Kurt-Masur-Platz liegt in unmittelbarer Nähe des Gewandhauses, wo der Dirigent 27 Jahre als Kapellmeister wirkte.

Neben der Ehrenbürgerwürde, der Benennung der 3. Schule als Kurt-Masur-Schule, dem Kurt-Masur-Saal in der Musikschule Leipzig und der Stiftung „Internationales Kurt-Masur-Institut“ fügt sich die Namensgebung in die Reihe von Gedenk- und Ehrungsformen ein, mit denen Masurs Vermächtnis in Leipzig erhalten bleibt.