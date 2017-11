Leipzig - Der Orgelprofessor Martin Schmeding ist zum Professor des Jahres gewählt worden. Schmeding wurde von der Unicum-Stiftung im Bereich Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften ausgezeichnet, wie die Hochschule für Musik und Theater «Felix Mendelssohn Bartholdy» in Leipzig am Mittwoch mitteilte.

In der Begründung der Jury wurde Schmeding für seine «praxisnahe Lehre mit bestmöglicher Vorbereitung auf den Berufseinstieg» gelobt.

Insgesamt waren mehr als 2000 Hochschullehrer für die Auszeichnung nominiert worden, die in vier Kategorien vergeben werden. Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft der Bundesministerien für Bildung und Forschung sowie für Wirtschaft und Energie.

Pressemeldung der HfM Leipzig:

Aus über 2000 nominierten Hochschullehrern von über 250 Hochschulen Deutschlands ist Prof. Martin Schmeding (Orgel, Kirchenmusikalisches Institut, Hochschule für Musik und Theater Leipzig) zum "Professor des Jahres 2017" gewählt worden. Das gab die UNICUM-Stiftung am 15. November 2017 bekannt. Martin Schmeding ist damit einer von insgesamt vier Preisträgern, die in vier Wettbewerbskategorien von einer hochkarätig besetzten Jury ermittelt wurden. Er gewann in der Kategorie Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften. Kriterium war eine praxisnahe Lehre mit bestmöglicher Vorbereitung auf den Berufseinstieg.

Bundesweit nominierten Studierende, Absolventen, Unternehmensvertreter, Professoren-Kollegen und Hochschulmitarbeiter unter www.professordesjahres.de ihre Kandidaten. Die Jury entschied auf Basis von Fragebögen, erzielten Nominierungen, Referenzen und eigener Recherche über Sieger und Platzierte.

In der Begründung der Jury heißt es:

„Prof. Martin Schmeding erhält den Preis für seine herausragenden Leistungen in der Ausbildung und Betreuung seiner Studierenden an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. Seine Ausbildung von Kirchenmusikern ist in besonders hohem Maße an der individuellen Betreuung der Studierenden orientiert, unverzichtbar vor allem in diesem kreativen Fach. Daneben aber kümmert sich Prof. Schmeding in besonders intensiver Weise um die Vorbereitung seiner Studierenden für deren späteres Berufsleben. Er bereitet sie auf Wettbewerbe und Bewerbungsauftritte vor und sorgt dafür, dass sie eine Ausbildung erhalten, die alle Aspekte ihrer künftigen Tätigkeit umfasst, welche weit über das rein Musikalische hinausgeht.“

Wann die Preisverleihung an Prof. Martin Schmeding erfolgt, wird noch bekannt gegeben.