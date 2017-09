06.09.17 -

Neustrelitz - Mit einem «Tag der offenen Tür» beginnt an diesem Sonntag am Landestheater in Neustrelitz die voraussichtlich letzte eigenständige Spielzeit. Dabei werden Schauspieler und Musiker der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz sinnlich den neuen Spielplan vorstellen, wie eine Sprecherin des Theaters am Mittwoch erklärte.