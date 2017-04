13.04.17 -

Rostock - Die Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT) hat einen neuen Prorektor. Das Konzil wählte am Mittwoch den Schauspielprofessor Marc Letzig zum neuen Prorektor für künstlerische Praxis, wie die HMT am Donnerstag mitteilte. Der 47-Jährige folgt Gesangsprofessor Klaus Häger nach, der das Amt niederlegte, aber weiter an der HMT lehrt.