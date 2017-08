«Die Moritzburg Idee ist lebendig und vital und strahlt mit Kraft in die Musikwelt», zog Festivalchef Jan Vogler im Anschluss Bilanz. In jedem Jahr gebe es überraschende und neue Interpretationen. Die Moritzburg Festival Akademie für den Nachwuchs konnte mit 512 Bewerbungen einen besonders starken Zulauf verzeichnen. 50 Talente aus 19 Ländern erhielten den Zuschlag.

25. Moritzburg mit großem Erfolg beendet

Dresden, 20.08.2017 – Mit Kammermusikwerken von Mahler und Mozart sowie mit Mendelssohns Streichoktett op. 20 klang das 25. Moritzburg Festival heute in der evangelischen Kirche in Moritzburg aus.

In insgesamt 14 Konzerten sowie zwei Porträtkonzerten, zwei Komponistengesprächsrunden, drei öffentlichen Proben und einem Gastkonzert in Bad Elster konnte das Moritzburg Festival im Jubiläumsjahrgang ca.6.500 Besucher begeistern und mit einer Auslastung von 97 Prozent an den herausragenden Erfolg der Vorjahre anknüpfen.

Jan Vogler resümiert: „25 Festivals in Moritzburg und doch in jedem Jahr überraschende und neue Interpretationen. Die Moritzburg Idee ist lebendig und vital und strahlt mit Kraft in die Musikwelt.“

Unter der Schirmherrschaft des Bundesinnenministers Thomas de Maizière interpretierten in den vergangenen zweieinhalb Wochen internationale Solisten wie Alexander Sitkovetsky, Baiba Skride, Lawrence Power, Louis Lortie, Tobias Feldmann, Lise de la Salle, Jan Vogler, Felix Klieser, Mira Wang und Peter Bruns zahlreiche Kammermusikklassiker neu – frische, dynamische Momentaufnahmen sind dabei enstanden. Die Werke von Sven Helbig, Composer-in-Residence 2017, setzten spannende Kontraste. Bei den „Pocket Symphonies“, arrangiert für Quartettbesetzungen, waren Einflüsse aus verschiedenen Musikgenres wie Pop, Jazz oder auch Filmmusik herauszuhören. Darüber hinaus wurde das Werk „Tres Momentos“ als Auftragskomposition des Moritzburg Festivals am 11. August uraufgeführt.

Anlässlich des Jubiläums konnten die Schlosskonzerte wieder im hellen historischen Speisesaal stattfinden. Jener war nach der umfangreichen Restaurierung des Originalfußbodens viele Jahre für Konzertveranstaltungen nicht mehr zugänglich. Zudem wurde traditionell wieder in den Kirchen in Moritzburg und Steinbach sowie auf Schloss Proschwitz musiziert. In Dresden gehörten die Gläserne Manufaktur von Volkswagen und die Elbe Flugzeugwerke zu den Veranstaltungsorten.

Die Moritzburg Festival Akademie konnte dieses Jahr mit 512 Bewerbungen einen besonders starken Zulauf verzeichnen. Das ambitionierte Nachwuchsförderprojekt genießt international einen hervorragenden Ruf als „kreative Werkstatt“ und begrüßte dieses Jahr 50 junge Talente aus 19 Nationen in Moritzburg. Unter der Leitung von Josep Caballé Domenech formierten die Teilnehmern das Moritzburg Festival Orchester, das traditionell zur Eröffnung des Festivals in der Gläsernen Manufaktur zu erleben war.

Die Organisatoren freuen sich außerordentlich, dass für die Teilnahme von 21 jungen Musikerinnen und

Musikern Patenschaften übernommen wurden, mit denen sowohl der interkulturelle Austausch zwischen Musikern und Publikum gefördert als auch die Finanzierung der Vollstipendien gestemmt werden konnte.

Das 26. Moritzburg Festival wird vom 11. – 26. August 2018 stattfinden.