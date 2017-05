02.05.17 -

Augsburg - Das Deutsche Mozartfest (19. bis 28. Mai) will sich in diesem Jahr unter dem Motto «Tracking Mozart» auf Spurensuche begeben. Es geht bei dem Festival in Augsburg um die Einflüsse, von denen sich Wolfgang Amadeus Mozart inspirieren ließ und die andererseits seine Werke auf die Musik der Neuzeit hatten.