Als eine der Hauptattraktionen im Programm der Bad Hersfelder Festspiele wird in dieser Saison das Musical «Titanic» gezeigt. Premiere des Stücks über den Mythos um den 1912 gesunkenen Ozean-Riesen ist am Freitag (20.30 Uhr) auf der Freilicht-Bühne in der Stiftsruine. Nach der Festival-Eröffnung Ende Juni mit der Uraufführung «Martin Luther - Der Anschlag» (Regie: Intendant Dieter Wedel) ist das Musical die nächste große Premiere. Die 67. Festspielsaison läuft bis zum 23. August.

Fast 40 Sänger und Tänzer hat der renommierte Musical-Regisseur Stefan Huber für das Ensemble-Musical Titanic besetzt. Die Festspiele versprechen eine mitreißende Geschichte über Größenwahn, Selbstüberschätzung und Untergang. Huber sagte: «Das Musical Titanic ist in vielen Belangen monumental und raumgreifend und passt somit perfekt in die Stiftsruine, die ja ihrerseits ein Monument ist: das Schiff im Kirchen-Schiff sozusagen.»

Huber erklärte weiter: «Anders als der Film ist das Musical kein Vehikel für große Stars oder gigantische Visual Effects. Vielmehr versucht es, die unterschiedlichsten menschlichen Schicksale ins Zentrum zu rücken, Hoffnungen, Nöte und Ängste der Passagiere und der Besatzung zu fokussieren und somit eine auf mehreren Ebenen erlebbare Metapher für unsere Gesellschaft zu schaffen.» Zur Vorbereitung auf das Musical unternahm der Schweizer extra eine Schiffsreise nach New York, um die Entschleunigung einer Dampfer-Überfahrt zu erleben, wie er der «Hersfelder Zeitung» erzählte.

Uraufgeführt wurde das Musical «Titanic» 1997 am New Yorker Broadway - 85 Jahre nach dem Untergang des Schiffs. Auch in Deutschland war das Stück schon zu sehen.