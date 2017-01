30.01.17 -

Hamburg - Die Elbphilharmonie fest in Kinderhand: Instrumente aus aller Welt kennenlernen, mit einem großen Orchester mitsingen oder auf Klang-Safari gehen - in jedem Winkel des Konzerthauses am Hafen war an diesem Wochenende Musik zu entdecken. Von den Kaistudios, über das Foyer bis in den Großen Saal war für jede Altersgruppe etwas dabei.