27.01.17 -

New York/Hamburg - Die New Yorker Philharmoniker gehen zum letzten Mal unter Leitung ihres Chefdirigenten Alan Gilbert auf Tour in Europa und machen dabei im April auch in Hamburg Station. Bei den Konzerten am 3. und 4. April in der Elbphilharmonie unterstützen das Orchester unter anderem Cellist Yo-Yo Ma, die aus München stammende Sopranistin Christina Landshamer und der aus Duisburg stammende Geiger Frank-Peter Zimmermann.