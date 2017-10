23.10.17 -

Görlitz - Ein neues Jugendorchester steht im Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien in den Startlöchern. Wie Peter Hesse, Geschäftsführer der Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft des Landkreises Görlitz, am Montag sagte, planen die Musikschulen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz ein Projektorchester für interessierte, junge Musiker.