Das Orchester im Treppenhaus verwandelt den Interimsplenarsaal des Landtags in einen Dark Room. Dabei sitzt das Publikum in völliger Dunkelheit auf den Abgeordneten-Plätzen und erlebt ein Live-Hörspiel über einen Journalisten, der für Freiheit kämpft und sich in einer Gefängniszelle wiederfindet.

Wie der Landtag am Freitag in Hannover mitteilte, wurden als Sprecher Marcus Off, die deutsche Stimme von Hollywoodstar Johnny Depp, sowie Tobias Kluckert gewonnen. Kluckert synchronisiert unter anderem US-Schauspieler Bradley Cooper. Die vier Vorstellungen an diesem und kommendem Wochenende sind ausverkauft.

Das „Orchester im Treppenhaus“ will mit originell inszenierter klassischer Musik neue Hörerlebnisse schaffen. Im Landtag stammt die Musik unter anderem von Dmitri Schostakowitsch und Franz Schreker.

Das Ensemble aus Hannover ist bekannt für seine Performances an ungewöhnlichen Orten. So spielten die Musiker bereits unter anderem vor einem Geflügelschlachthof und auf der Baustelle des Bredero-Hochhauses.