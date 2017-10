Die 1921 gegründeten Musiktage werden jährlich vom Südwestrundfunk (SWR) in Donaueschingen im Schwarzwald organisiert. Sie gehören zu den ältesten und wichtigsten Festivals für Neue Musik. «Ungewöhnliche Orte, nie gehörte Klänge, neue Konzertformate haben die Besucherinnen und Besucher herausgefordert», sagte der Programmdirektor Kultur des SWR, Gerold Hug, laut Mitteilung. Auf dem Programm standen 20 Uraufführungen und 4 Klanginstallationen.

Am Sonntagabend ist das Festival mit einem Orchesterkonzert des SWR Symphonieorchesters zu Ende gegangen. Der bildende Künstler Olaf Nicolai erhielt zudem den diesjährigen Karl-Sczuka-Preis für Hörspiel als Radiokunst. Er wurde für sein Hörwerk «In the woods there is a bird…» ausgezeichnet. Der Preis ist mit 12 500 Euro dotiert. Er wird jährlich vom SWR vergeben und gilt als einer der wichtigsten Auszeichnungen für akustische Kunst.

«Viele Komponisten haben bewusst Grenzen von Stil und Genre überschritten. Sie haben das Selbstbewusstsein der Neuen Musik hinterfragt und ihre Möglichkeiten erweitert», sagte Festivalchef Björn Gottstein. Er arbeitet bereits am Programm für 2020. Die Finanzierung der Musiktage ist auch für die nächsten Jahre gesichert, wie die Kulturstiftung des Bundes bereits betonte. Sie wird sich den Angaben zufolge bis mindestens 2022 mit jährlich 252 000 Euro an den Musiktagen beteiligen.