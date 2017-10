19.10.17 -

Mühlhausen - Als erstes Krankenhaus in Ostdeutschland darf sich das Ökumenische Hainich Klinikum (ÖHK) Mühlhausen «Singendes Krankenhaus» nennen. «Singen ist heilsam», sagte die evangelische Klinik-Seelsorgerin Kathrin Skriewe am Mittwoch bei der Verleihung der Auszeichnung in Mühlhausen.