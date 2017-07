26.07.17 -

Saarbrücken - An der Universität des Saarlandes kann man künftig Popkultur studieren. Ab dem Wintersememester 2017/2018 werde ein Zertifikatsstudiengang «Angewandte Pop-Studien» angeboten, teilten die Hochschule und der Verein «Poprat Saarland» am Dienstag in Saarbrücken mit. Neben wissenschaftlichen Grundlagen in Kunst, Musik, Sprache, Literatur und Geschichte sollten auch praktische Erfahrungen vermittelt werden, sagte Musikwissenschaftler Rainer Kleinertz.