01.11.17 -

Die Jazztage Dresden warten in diesem Jahr mit reichlich Prominenz auf. Für das am Donnerstag beginnende Festival haben sich unter anderen die Jazzrocker Chick Corea und Al Di Meola, die Sängerinnen Stacey Kent, Ute Lemper und Rebekka Bakken und Tasten-Virtuosin Barbara Dennerlein angesagt, teilte die Organisatoren am Mittwoch mit.