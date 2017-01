11.01.17 -

Luthers Sprachschöpfungen und Dada-Klangspiele: In Weimar treffen 2017 beide aufeinander. Auch Lenin spielt eine Rolle. 500 Jahre Reformation, 100 Jahre Oktoberevolution: Beide Jubiläuen stehen in diesem Jahr bei der 2012 gestarteten Dada-Dekade in Weimar im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Reformation, Revolution, Reklamation“ wollen sich in der Klassikerstadt in- und ausländische Künstler in Ausstellungen und mit viel Musik mit den beiden historischen Ereignissen auseinandersetzen, sagte Michael von Hintzenstern von den Klang-Projekten Weimar der Deutschen Presse-Agentur.