07.07.17 -

Bayreuth - Der australische Regisseur Barrie Kosky will in seiner «Meistersinger»-Inszenierung zum Auftakt der Bayreuther Festspiele den Komponisten Richard Wagner selbst zum Thema machen. «Wagner wird in unterschiedlichen Gestalten eine Rolle spielen», sagte Kosky der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag).