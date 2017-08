23.08.17 -

Graupa - Die Richard-Wagner-Stätten in Graupa bringen das berühmteste Liebepaar der Operngeschichte eigens für Kinder auf die Bühne: «Tristan und Isolde». Schwere Kost, aber leicht verdaulich: Denn das junge Publikum erhält am kommenden Sonntag nicht nur eine kindgerechte Einführung in das Werk, sondern muss auch nicht wie beim Original knapp vier Stunden ausharren.