27.09.17 -

Sachsen-Anhalt. Zahlreiche Kindergärten, Schulen und Horte werden am 29. September den traditionellen „Tag des Singens“ feiern: Von der Börde bis in den Burgenlandkreis werden Kinder in ihren Gruppen musizieren, sich mit anderen Chören und Ensembles treffen, altes Liedgut neu entdecken oder auch eigene kleine Werke komponieren.