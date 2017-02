07.02.17 -

Stockholm - Der britische Musiker Sting und der Jazz-Saxofonist Wayne Shorter teilen sich in diesem Jahr den schwedischen Polar-Musikpreis. Das gab die Jury am Dienstag in Stockholm bekannt. «Er hat seinen Anker in mehr musikalischen Häfen ausgeworfen als vielleicht jeder andere Künstler seiner Generation», hieß es in der Preisbegründung über Sting.