Prag - Semjon Bytschkow (64) ist neuer Chefdirigent der Tschechischen Philharmonie. Der US-Amerikaner russischer Herkunft unterschrieb am Montag einen Fünfjahresvertrag, der mit der Saison 2018/2019 beginnt, wie das Kulturministerium in Prag mitteilte. Er folgt auf Jiri Belohlavek, der im Mai im Alter von 71 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben war.

Bytschkow stehe für künstlerische Kontinuität, da er ein ähnliches Konzept wie sein Vorgänger verfolge, sagte Orchesterdirektor David Marecek der Agentur CTK. Bytschkow wuchs in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, auf, emigrierte aber im Jahr 1975 in die USA. Er stand unter anderem an der Spitze des Grand-Rapids-Symphonieorchesters im US-Bundesstaat Michigan und des Orchestre de Paris. In Deutschland machte er sich als Chefdirigent der Dresdner Semperoper und des WDR-Sinfonieorchesters einen Namen.