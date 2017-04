13.04.17 -

Berlin - Die Wiedereröffnung der Staatsoper Unter den Linden nimmt allmählich Konturen an. Die Staatsoper werde am 3. Oktober wieder öffnen, teilte die Berliner Kulturverwaltung am Donnerstag mit. Am 24. April wollten die Linke-Senatoren Klaus Lederer (Kultur) und Kathrin Lompscher (Stadtentwicklung) den «weiteren Fahrplan» vorstellen.