08.09.17 -

Düsseldorf - Markus Stockhausen, Sohn des Komponisten Karlheinz Stockhausen (1928-2007), wird für seine besonderen Verdienste um das Musikleben in NRW mit der «Silbernen Stimmgabel» geehrt. Die Auszeichnung werde Stockhausen (60) am 16. September in Düsseldorf überreicht, teilte der Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen am Donnerstag mit.