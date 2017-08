Bratislava - Der slowakische Experimentalmusiker und Komponist Marian Varga ist am Mittwoch im Alter von 70 Jahren gestorben. Das meldete die Nachrichtenagentur TASR unter Berufung auf einen mit ihm befreundeten Musikexperten.

In der Tschechoslowakei wurde Varga vor allem mit seiner 1969 gegründeten Artrock-Formation Collegium Musicum bekannt. Neben eigenen Kompositionen widmete sich diese Band vor allem der Neuinterpretation klassischer Werke.

Kulturminister Marek Madaric würdigte Varga in der Nachrichtenagentur TASR: «Die Slowakei hat mit Marian Varga einen Musiker und Komponisten von Weltformat verloren und zugleich einen Menschen, der Freiheit und Originalität geradezu verkörperte.» Die öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsender änderten am Mittwochabend ihr Programm, um Varga zu würdigen. Im Frühjahr hatte Varga, bereits von einer schweren Krankheit gezeichnet, in Bratislava ein letztes Konzert gegeben.