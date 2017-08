04.08.17 -

Berlin - Nach dem Streit um das Humboldt Forum in Berlin hat die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Eva Högl ein «Konzept aus einem Guss» für das geplante Kulturzentrum gefordert. «Das ist ein Haus im Herzen Berlins, in dem die Welt zu Gast sein soll», sagte Högl in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.