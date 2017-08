25.08.17 -

Schwerin/Wismar - Der Ausnahmegeiger Daniel Hope startet am Freitag in Wismar sein Vivaldi-Projekt, das ihn und das Kammerorchester «l'arte del mondo» an drei aufeinanderfolgenden Tagen an herausragende Spielstätten der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern führt. Die Gastspiele in der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar, in der Festspielscheune Ulrichshusen und der Neubrandenburger Konzertkirche sind ganz dem Werk Antonio Vivaldis gewidmet.