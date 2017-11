Baden-Baden - Das traditionsreiche SWR NEWJazz Meeting feiert in diesem Jahr seine 50. Auflage. Seit dem Wochenende laufen die Vorbereitungen unter Leitung des jungen brasilianischen Kurators Pedro Martins in den SWR-Studios in Baden-Baden.

Auftritte stehen nach einer Probenphase nach Veranstalterangaben am Freitag (24. November) in Mannheim, am Samstag in Tübingen und am Sonntag in Karlsruhe auf dem Programm.

Martins hat eine sechsköpfige Band um sich versammelt, die unter dem Namen «Spider's Egg» auftritt. Der 24-Jährige ist laut SWR eine der kreativsten Stimmen des zeitgenössischen südamerikanischen Jazz. «Der Sinn des Musikmachen besteht für mich darin, mich mit Menschen zu treffen, die ganz andere kulturelle Hintergründe haben als ich, mit ihnen Klänge auszutauschen und die universale Sprache der Musik gemeinsam zu sprechen», wurde Martins zitiert. Jazz-Trompeter Manfred Schoof, der schon beim ersten Treffen 1966 und danach mehrfach dabei war, nannte das Meeting «eine kreative Quelle für die Musikwelt».