31.08.17 -

Mit Därmen und anderen Kunststoff-Organen als Haarschmuck sitzt eine Gruppe von Frauen an einer gedeckten Tafel. Manche ziehen sich Gabeln wie Kämme durchs Haar. Halbnackte begießen sich aus Esslöffeln mit Wasser. Und eine der Tänzerinnen wird bei einem Opferritual einer unsichtbaren Macht dargeboten: Dies ist eine von vielen Szenen-Folgen aus Sasha Waltz' neuem Tanzstück „Women“ – „Frauen“. Es wurde am Mittwoch in Berlin im Rahmen des Festivals „Tanz im August“ uraufgeführt.