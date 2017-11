Künstler und Ensembles wie etwa der Cembalist Jean Rondeau, die Blockflötistin und Telemann-Botschafterin Dorothee Oberlinger, die Sopranistin Anna Lucia Richter sowie das Freiburger Barockorchester, das Ensemble Resonanz oder die NDR Bigband werden zu erleben sein.

Georg Friedrich Telemann (1681-1767) hat fast 46 Jahre lang in Hamburg gewirkt, unter anderem als «Director musices» der fünf Hauptkirchen. Den Auftakt bildet am Freitag (24. November) eine konzertante Aufführung der Oper «Miriways» mit der Akademie für Alte Musik Berlin, die seit ihrer Uraufführung an der Gänsemarktoper 1728 in Hamburg nicht mehr zu hören gewesen ist.