Lübeck - Das Theater Lübeck hat am Donnerstag erste Szenen der Comic-Oper «Die Reise nach Reims» vorgestellt. Dabei singen und spielen reale Sänger gemeinsam mit animierten Zeichentrickfiguren. Ein Jahr lang haben Regisseur Pier Francesco Maestrini und Zeichner Joshua Held an dem Cartoon gearbeitet, der nicht nur Hintergrund, sondern auch Teil des Bühnengeschehens ist.

Eine solche multimediale Inszenierung habe es bislang in Deutschland noch nicht gegeben, sagte Operndirektorin Katharina Kost-Tolmein. Die Koproduktion mit dem Theater Kiel und der Fondazione Arena di Verona hat am 28. Januar in Kiel und am 5. Februar in Lübeck Premiere. In beiden Städten sind jeweils das eigene Ensemble und das eigene Orchester zu hören. Das Leitungsteam pendelt seit Probenbeginn im November zwischen beiden Städten.

Die 1824 von Gioacchino Rossini komponierte Oper handelt von einer Gruppe Adliger aus verschiedenen europäischen Ländern, die auf dem Weg nach Reims zur Krönung des französischen Königs Karl X. in einem Schweizer Kurort strandet. Anders als bei klassischer Filmmusik richte sich hier der Film nach der Musik, sagte der musikalische Leiter Daniel Carlberg. Wegen der vielen brillanten Koloraturen werde sie auch als «Paganini für die Kehle» bezeichnet, sagte er.