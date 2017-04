28.04.17 -

Nordhausen - Das Theater Nordhausen stellt in der Spielzeit 2017/18 seine eigene Geschichte besonders heraus. Mit einer Festwoche soll im September der 100. Geburtstag der Nordthüringer Bühne gefeiert werden, teilte die Theaterleitung am Freitag in Nordhausen mit. Das mitten in den Wirren des 1. Weltkriegs errichtete neoklassizistische Theatergebäude war am 29. September 1917 eröffnet worden.