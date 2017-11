23.11.17 -

Erfurt - Die Thüringer Bachwochen 2018 wollen den weltlichen Bach in den Mittelpunkt stellen. Das traditionsreiche Festival beginne am 21. März, dem 333. Geburtstag des in Eisenach geborenen Barockkomponisten, teilte der veranstaltende Verein am Donnerstag in Erfurt mit.