Lyniv folgt Dirk Kaftan, der als Generalmusikdirektor des Beethoven-Orchesters nach Bonn wechselt. Seit 2013 ist Lyniv als Dirigentin und musikalische Assistentin von Generalmusikdirektor Kirill Petrenko an der Bayerischen Staatsoper München tätig. Dort dirigierte sie zahlreiche Werke wie Mozarts «La clemenza di Tito», Donizettis «Lucia di Lammermoor» und Verdis «La traviata».

Ihre Laufbahn begann die mehrfach ausgezeichnete Ukrainerin an der Musikakademie in Lwiw in ihrer Heimat. Nach ihrer Ausbildung in Deutschland war sie als Dirigentin und Stellvertreterin des Chefdirigenten an der Nationaloper Odessa engagiert.