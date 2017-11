Hamburg - Zum 200-jährigen Jubiläum des Grusel-Klassikers feiert «Frankenstein» als Gothic Opera von Jan Dvorák beim 3. Internationalen Musikfest Hamburg (27. April bis 30. Mai 2018) seine Uraufführung. Die Produktion der Staatsoper Hamburg feiert am 20. Mai in der Inszenierung von Philipp Stölzl und unter der musikalischen Leitung von Johannes Harneit Premiere auf Kampnagel.

Unter dem Motto «Utopie» präsentiert das Festival insgesamt 62 Konzerte an unterschiedlichen Orten, darunter auch die Elbphilharmonie. Zur Eröffnung präsentiert das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung seines Chefdirigenten Thomas Hengelbrock Beethovens «Missa solemnis».

Weitere Höhepunkte sind ein zweitägiges Gastspiel der Mailänder Scala mit dem «Verdi-Requiem», ein Arienabend der amerikanischen Mezzosopranistin Joyce DiDonato, Konzerte mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Mahler Chamber Orchestra und dem Philadelphia Orchestra, teilten die Veranstalter am Montag mit. Ein gutes Jahrzehnt nach dem Tod von Karlheinz Stockhausen (1928-2007) präsentiert das Festival außerdem eine Werkschau des wohl wichtigsten deutschen Komponisten der Nachkriegszeit.

Karten für das Festival sind am Montag in den Verkauf gegangen. Für die Konzerte in der Elbphilharmonie können Tickets ab sofort über www.musikfest-hamburg.de bestellt werden. Übersteigt die Nachfrage das Angebot, werden die Karten nach dem Zufallsprinzip zugeteilt.