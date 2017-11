«Der Anteil kleinerer Chöre nimmt zu.» Aus Projektchören würden bestehende Chöre. «Das sind Trends, die wir auch bundesweit beobachten.» Rheinland-Pfalz ist nach seinen Angaben im bundesweiten Vergleich das Land mit den meisten Sängern pro Einwohner. Beim Landeschorwettbewerb, der alle vier Jahre stattfindet, treten an diesem Samstag und Sonntag in Ingelheim 14 Chöre in unterschiedlichen Kategorien an.