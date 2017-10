11.10.17 -

Erfurt - Die Vorstellung des lange umstrittenen Vertrages zur Kulturstadtfinanzierung von Weimar ist auf Ende Oktober vertagt worden. Das teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit. Ursprünglich wollte Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) den Vertrag an diesem Mittwoch in der Klassikerstadt vorlegen.