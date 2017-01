11.01.17 -

Die Philharmoniker aus Wien und New York feiern gemeinsam ihre 175. Geburtstage. Eine Ausstellung mit Erinnerungsstücken aus der Geschichte der beiden Orchester werde aus diesem Anlass zunächst ab Ende Februar in New York und dann ab Ende März in Wien zu sehen sein, teilten die New Yorker Philharmoniker am Dienstag mit.