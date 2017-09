25.09.17 -

Lutherstadt Wittenberg - Das Wittenberger Renaissance Musikfestival hat in diesem Jahr erstmals Musiktheater im Programm. Ein Projekt des Kinderchors der Oper Leipzig etwa bringe den Besuchern am 21. Oktober mit Gesang, Instrumentalspiel und Tanz Martin Luther im Alltag näher, sagte der künstlerische Leiter des Festivals, Thomas Höhne, in Wittenberg.