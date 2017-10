06.10.17 -

Künzelsau - Den Sommer über haben sich die Würth Philharmoniker bei Gastspielen in Amsterdam und Bukarest eingestimmt - nun musizieren sie im neuen Carmen Würth Forum in Künzelsau. Insgesamt seien in der ersten Spielsaison 16 Konzerte geplant, hieß es vor dem Auftaktkonzert am Freitagabend. Sein Debüt hatte das Orchester bei der Eröffnung des Forums im Juli.