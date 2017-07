14.07.17 -

Weimar - Das Festival «Yiddish Summer» lockt in den kommenden vier Wochen mit Veranstaltungen in Thüringen und Israel. Besucher sollen dabei die kulturelle Vielfalt Israels kennenlernen. Bei der 17. Auflage sind mehr als 80 Veranstaltungen geplant, wie die Initiatoren am Donnerstag mitteilten.